Прогрес зробив нас страшенно далекими від природи. Зате її плоди тепер доступні нам вже в готовому для застосування вигляді, пишуть російські ЗМІ.

Ромашка - одна з найдавніших лікарських рослин. Косметичні рецепти з її участю були знайдені ще в давньоєгипетських папірусах. Сучасні наукові дослідження пояснюють популярність ромашки унікальністю її складу: фітостероли, поліфеноли, полісахариди та інші біоактивні компоненти.

Ромашка живить і зволожує шкіру, підвищує її еластичність, знімає запалення, набряки і почервоніння, заспокоює подразнення, оберігає від вугрової висипки, покращує кровообіг і дає легкий відбілюючий ефект. Активізація роботи захисних механізмів підвищує опірність шкіри агресії навколишнього середовища. Під впливом ромашки зміцнюють коріння волосся, відновлюється їх структура, збільшується обсяг, нормалізується стан шкіри голови, а антистатичний ефект полегшує процес стайлінгу. І для душі бонус є: аромат ефірних компонентів ромашки заспокоює тривожних і утихомирює дратівливих.

Відбілююча маска з ромашки.

Дрібно подрібнити суху траву ромашки польової і 2 столові ложки цієї трави залити однією склянкою кип`яченої води. Варити до тих пір, поки не випарується половина рідини. Потім процідити і ретельно віджати залишок. Отриманий відвар увібрати.