Грецький острів Санторіні залишився без електрики

Популярний серед туристів грецький острів Санторіні залишився без світла через пожежу на електростанції.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

"Острів залишився без електрики. Вдень на електростанції в столиці острова місті Тіра (Санторіні) сталася пожежа", - повідомив агентство представник грецької енергетичної компанії.

Мер острова в Егейському морі Нікос Зорзос (Nikos Zorzos) заявив місцевим ЗМІ, що на Санторіні пізніше повинні доставити автономні генератори для вироблення електроенергії. Поки устаткування не прибуло, влада вимушена подавати електрику в різні райони острова по черзі, щоб уникнути повного відключення.

Інцидент не завадив роботі аеропорту, зазначають ЗМІ.