Грецький острів Санторіні залишився без електрики
09:36, 14 серпня 2013Зарубіжні новини
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Пожежа на електростанції
Популярний серед туристів грецький острів Санторіні залишився без світла через пожежу на електростанції.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.
"Острів залишився без електрики. Вдень на електростанції в столиці острова місті Тіра (Санторіні) сталася пожежа", - повідомив агентство представник грецької енергетичної компанії.
Мер острова в Егейському морі Нікос Зорзос (Nikos Zorzos) заявив місцевим ЗМІ, що на Санторіні пізніше повинні доставити автономні генератори для вироблення електроенергії. Поки устаткування не прибуло, влада вимушена подавати електрику в різні райони острова по черзі, щоб уникнути повного відключення.
Інцидент не завадив роботі аеропорту, зазначають ЗМІ.
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