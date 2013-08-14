Гранатовий сік - профілактика раку

Питання профілактики та виявлення на ранніх стадіях онкологічних захворювань до цих пір залишається актуальним. Рак оголошено чумою ХХ, а потім і ХХІ століття, проте потрібно зазначити, що за останнє десятиліття зроблено величезний прорив у методах лікування цього захворювання.. Лікування є дорогим, але досить ефективним, особливо на ранніх стадіях, пишуть іноземні ЗМІ.

Рак грудей найпоширеніший серед представниць прекрасної статі, а тому увага вчених прикута до методів боротьби з цим захворюванням.

Представники наукової еліти університету Огайо встановили, що вживання граната знижує ймовірність розвитку онкології молочних залоз. Така дія пояснюється тим, що зерна граната містять речовини, що уповільнюють, а при регулярному споживанні і зупиняють вироблення естрогену, а саме надлишок цього гормону вважається причиною активного розростання кількості ракових клітин.

Дослідники покладають надії на дане відкриття.. Планується розробка нової протиракової терапії, а поки що сік граната корисний і тим, що запобігає розвитку анемії, заспокоює відчуття голоду, сприяє контролю ваги, а тому є рекомендованим до споживання різних груп населення.