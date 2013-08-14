Часник протистоїть онкологічним захворюванням

Раніше неодноразово, з посиланням на учених з різних країн, писалося про корисність часнику, про його позитивний вплив на людський організм при вживанні і про те, що дана рослина дозволяє справлятися з досить широким переліком хвороб, починаючи від гіпертонії і закінчуючи звичайним нежитем або застудою.

Проте, учені не перестають досліджувати часник і знаходити все нові і нові його цілющі властивості. Завдяки групі китайських дослідників стало відомо, що щоденне вживання часнику в їжу або навіть вдихання його запаху сприяє зниженню розповсюдження ракових клітин в організмі людини, а також зменшує ризик захворіти раком приблизно на 30%. Оскільки онкозахворювання – одні з найсерйозніших і найважчих в світі на сьогодні, такий високий відсоток запобігання свідчить про корисність цієї цілющої рослини. Зокрема, чудові результати вдалося отримати при випробуванні властивостей часнику на ракові клітини легень пацієнтів-добровольців. Група, що бере участь в експерименті, складалася із завзятих курців, чия згубна звичка стала причиною раку легенів.

На даний момент комплексні дослідження продовжуються, учені прагнуть одержати препарат на основі екстракту часнику, який надалі допоможе ефективно боротися проти онкохвороб.

korzonews.info