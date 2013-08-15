Модель родом з України покінчила життя самогубством у Мексиці

Дівчина родом з України, яка працювала в модельному бізнесі, покінчила життя самогубством у мексиканському місті Орісаба.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ, за даними поліції, 21-річна дівчина на таксі доїхала до одного з мостів міста, після чого відпустила машину. Потім вона розбіглася і стрибнула з моста з висоти 100 м. Смерть настала миттєво.

Рятувальники насилу витягнули тіло загиблою з чагарників, що ростуть під мостом. Встановлюються причини, що штовхнули дівчину на самогубство. Однією з них могла бути депресія.

У Орісабі загибла жила разом з матір`ю, яка керує місцевою музичною академією.