Модель родом з України покінчила життя самогубством у Мексиці
09:09, 15 серпня 2013Зарубіжні новини
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Імовірна причина - депресія
Дівчина родом з України, яка працювала в модельному бізнесі, покінчила життя самогубством у мексиканському місті Орісаба.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ, за даними поліції, 21-річна дівчина на таксі доїхала до одного з мостів міста, після чого відпустила машину. Потім вона розбіглася і стрибнула з моста з висоти 100 м. Смерть настала миттєво.
Рятувальники насилу витягнули тіло загиблою з чагарників, що ростуть під мостом. Встановлюються причини, що штовхнули дівчину на самогубство. Однією з них могла бути депресія.
У Орісабі загибла жила разом з матір`ю, яка керує місцевою музичною академією.
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