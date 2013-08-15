У Єгипті запроваджено комендантську годину

Кабінет міністрів Єгипту видав указ про запровадження в усіх провінціях країни комендантської години, яка діятиме з 19.00 і до 6 ранку.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше тимчасовий глава Єгипту Адлі Мансур видав указ про запровадження на всій території країни режиму надзвичайного стану строком на один місяць, документ вже набрав чинності, повідомляє президентська канцелярія.