Креветки зміцнюють серцево-судинну систему

Дієтологи вважають літо ідеальним часом для того, щоб досхочу ласувати морепродуктів. Один з його представників – креветки здатні захищати організм від багатьох хвороб і навіть запобігти старіння, пишуть іноземні ЗМІ.

Вся справа в пігменті астаксантині, який міститься в головах креветок. Як з`ясували австралійські вчені, це речовина в 10 разів могутніше антиоксидантів, які містяться в овочах або фруктах, і в 500 разів сильніше головного вітаміну молодості - вітаміну Е.

Переоцінити значення креветочного астаксантину для здоров`я людини неможливо. За словами медиків, цей пігмент зміцнює серцево-судинну систему, підвищує опірність гіпертонічної хвороби та інсульту. Крім того, він захищає клітини від передчасного старіння.

Однак для того, щоб креветки надавали максимальну користь здоров`ю, вони повинні бути свіжими і не піддавалися повторному заморожуванню. Варто заморозити креветки повторно - і корисні речовини, що містяться в них, виявляться повністю зруйнованими.