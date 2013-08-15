Кількість жертв насильства в Єгипті - 149 осіб

Міністерство охорони здоров`я Єгипту повідомило про загибель 149 чоловік при розгоні табору опозиції в Каїрі та в зіткненнях, що виникли слідом по всій країні, кількість постраждалих становить 1,4 тисячі чоловік, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер.

Раніше МОЗ повідомляло про 95 загиблих і 800 постраждалих. У свою чергу, прихильники усуненого від влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі заявляють про загибель близько двох тисяч чоловік.

Підрозділи єгипетського МВС спільно з армійськими частинами вранці в середу почали розгін двох наметових таборів прихильників екс-президента Мурсі в Каїрі. Поліція з цією метою використовує гранати зі сльозогінним газом. Пізніше зіткнення перекинулися й на інші провінції. Ісламісти стверджують, що МВС і армія застосовують вогнепальну зброю. В цьому ж ісламістів звинувачують і силовики.