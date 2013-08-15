Що довше людина висне у Facebook, тим більш вона нещасна

Використання соцмережі Facebook допомагає людям створити відчуття, що вони завжди на зв`язку, але не робить їх щасливішими, встановили вчені зі США, дослідження яких опубліковане в журналі PLOS ONE. Про це повідомляє РІА "Новости".

За даними дослідників з університету Мічігану (University of Michigan), чим більше людина проводить часу в соціальній мережі, тим нижче її задоволеність власним життям.

Люди не відчувають себе щасливішими, підтримуючи сотні віртуальних контактів.

"Здавалося б, Facebook надає безцінну можливість для задоволення базової людської потреби в спілкуванні. Але замість того, щоб підвищувати задоволеність життям, це призводить до протилежного результату - знижує її", - каже соціальний психолог Етан Крос (Ethan Kross) з Інституту соціальних досліджень при університеті Мічигану.

У ході дослідження вчені опитували 82 повнолітніх користувачі Facebook, що мають доступ на свою сторінку через смартфон. П`ять разів на день у різний час протягом двох тижнів автори надсилали добровольцям повідомлення з такими запитаннями: "Як ти себе почуваєш прямо зараз?", "Наскільки ти стривожений зараз?", "Наскільки самотньо ти себе почуваєш зараз?", "Як часто ти заходив в свій аккаунт з моменту останнього нашого опитування? "," Як часто ти спілкувався безпосередньо з людьми з моменту останнього опитування? ".

Автори попросили учасників оцінити рівень задоволеності життям на початок і на кінець дослідження і виявили, що чим більше людина користувався Facebook, тим нижче було його відчуття благополуччя. При цьому спілкування з людьми безпосередньо або за допомогою телефону покращувало самопочуття учасників експерименту.

Автори вважають, що їхні висновки не можна пояснити тільки тим, що людина частіше користується соцмережею, коли йому погано або самотньо.

"Хоча люди більш імовірно будуть використовувати Facebook, коли вони самотні, самотність і використання соцмережі в нашому дослідженні показали свій вплив на самопочуття людини незалежно один від одного", - говорить доктор Крос.