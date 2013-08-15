Хто найлегше піддається гіпнозу

Дослідники з Фінляндії змогли довести за допомогою електроенцефалографії, що галюцинації, які відчуває людина, перебуваючи під гіпнозом, дійсно реальні, а не є плодом уяви або акторської гри.

Вченим вдалося змусити піддослідних після перебування під гіпнозом побачити всі показані їм квадратні фігури червоними, хоча насправді деякі з них були синіми.

Енцефалограма мозку показала, що кольорове зображення утворюється так швидко, що за цей час людина не встигла б представити щось інше або придумати брехню, повідомляє yle.fi

Вчені пояснюють цей факт тим, що у людей утворився слід від гіпнозу в пам`яті, який змінив їх припущення щодо кольору квадратів. На думку доцента університету Турку Сакарі Калліо, результати дослідження доводять, що гіпноз можна використовувати при лікуванні різних фобій, залежностей і проблем із зайвою вагою. Однак загіпнотизувати людину не так просто, як це виглядає у фільмах.

Далеко не всі люди піддаються гіпнозу. Тільки два відсотки здатні впасти в глибокий транс. Творчі та релігійні персони легше піддаються гіпнотизуванню, ніж, приміром, футболісти.