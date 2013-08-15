Часте вмивання розгладжує зморшки на обличчі

За словами косметологів, добові цикли активності по-різному позначаються на стані обличчя. Наприклад, після обіду зморшки зазвичай стають більш помітними, ніж у першій половині дня. Фахівці дають просту пораду про те, як знову привести себе в порядок, пишуть іноземні ЗМІ.

Найгладкіша шкіра на обличчі – вранці, підказують експерти. Це пов`язано з тим, що за час нічного відпочинку організм завжди прагне позбутися від токсинів. Тому шкіра виглядає свіжою і красивою, особливо якщо напередодні вона отримала порцію зволожуючого крему. Такий крем добре вбирається під час сну, і клітини організму отримують при цьому ефективну підтримку.

Однак зморшки пов`язані з добовими циклами активності. Починаючи приблизно з трьох-чотирьох годин дня вони проявляються помітніше, оскільки людина рухається, приймає їжу, птіє, її шкіра стає більш жирної.. Щоб повернути особі свіжий вигляд, можна скористатися елементарним радою – відразу після обіду як мінімум пару раз вмитися.