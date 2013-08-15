Українка, яка наклала на себе руки, - донька відомої піаністки

Дівчину, яка наклала на себе руки, стрибнувши зі 100-метрового мосту Метлас на околиці мексиканського міста Орісаба, звали Лада Репка. Її мати Олена Репка - відома в Мексиці піаністка.

Про це пише «Комсомольская правда в Украине» з посиланням на мексиканські ЗМІ.

Трагедія сталася в неділю.

До Мексики Олена Репка переїхала з України 14 років тому. Разом із собою вона привезла 7-річну доньку Ладу, яка стала вчитися в місцевій школі.

Доля сім`ї склалася вдало. Піаністка стала директором приватного музичного коледжу, складає музику, дає концерти. Також, пишуть мексиканські ЗМІ, сім`ї належить ресторанчик, в якому подають страви, наближені до української кухні.

Досить успішною стала в житті і Лада. Принаймні так відгукуються про неї друзі. У соцмережах пишуть, що пам`ятають Ладу веселою, дуже красивою. Вона співпрацювала з модельними агентствами і була помічником керівника бізнес-компанії. Останні кілька місяців виїхала від матері і жила окремо.

Що змусило дівчину накласти на себе руки, зараз з`ясовує прокуратура. За словами знайомих дівчини, вона була в депресії.

Повідомляється, що в неділю Лада найняла таксі, доїхала до середини мосту на шосе Кордова-Орісаба, попросила зупинитися. Без миті коливань підбігла до поручнів і перехилилася через них. Її тіло застрягло в густій рослинності серед каміння на гірському схилі. Діставали його кілька команд гірських рятувальників.

Один з акаунтів у Facedook, де значилося ім`я Репки Олени Володимирівни, видалено приблизно в день самогубства. На іншому, який міг належати загиблій моделі, видалено всі особисті фотографії.

kp.ua