У Єгипті загинуло більш як 500 осіб

В Єгипті не менш як 525 осіб загинули, понад 3 тис. одержали поранення у результаті зіткнень протестувальників з поліцією і армійськими підрозділами, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як наголошується у заяві властей країни, серед загиблих - 43 поліцейських.

Рух "Брати-мусульмани" вже заявив про новий марш протесту сьогодні ввечері.

bbc.co.uk

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня обстановка в Єгипті украй загострилася після спроби властей знести два наметових табори прихильників поваленого президента Мухаммеда Мурсі в Каїрі. Операція переросла у запеклі зіткнення демонстрантів з поліцією, останні відкрили стрільбу. Власті ввели режим надзвичайного становища і комендантську годину.

У зв`язку з цими подіями Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни без нагальної потреби, а відпочиваючим у курортних містах - проводити відпочинок на території готельних комплексів і не виїжджати за їх межі.