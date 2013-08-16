Журавлину корисніше за все їсти на ніч

Журавлина посідає одне з перших місць серед цілющих продуктів. Однак цю ягоду можна використовувати не тільки в лікувальних цілях. Нещодавно вчені довели, що журавлина діє на організм як ефективний засіб проти старіння. Причому максимально благотворна дія журавлини проявляється, якщо з`їдати її в певний час, пишуть іноземні ЗМІ.

Тим, хто хоче довго залишатися молодим, медики радять налягати на журавлину. Як з`ясувалося, її ягоди містять неймовірно велику кількість антиоксидантів - речовин, здатних погашати в організмі шкідливу дію вільних радикалів. Таким чином, антиоксиданти в журавлині здатні захистити людину від виникнення онкологічних пухлин, а також старіння.

При цьому спостереження показують, що саме з`їдена на ніч журавлина надає найбільш сильний по ступеню дії і корисності вплив на організм.