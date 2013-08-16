Сюжет сну залежить від пози
10:36, 16 серпня 2013Зарубіжні новини
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Хто спить на животі, бачить кошмари
Зміст сновидінь залежить від пози, в якій спить людина, з`ясували учені з Університету Гонконгу. Так, еротичні сни частіше сняться тим, хто спить на животі.
У проведеному дослідженні взяли участь 670 студентів. Добровольці розповіли про те, в яких позах вони звикли спати і які сни частіше бачать. Виявилось, що ті, хто спить на животі, найчастіше бачать сни сексуального змісту і кошмари. Учені бачать пояснення в тому, що в такій позі дихати людині важко.
На утруднене дихання уві сні мозок найчастіше реагує або еротичними образами, або відчуттям переслідування і скутості. У останньому випадку людина бачить кошмарний сон.
В цілому, кожне 10-е сновидіння у людей носить сексуальний характер.
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