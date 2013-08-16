Сюжет сну залежить від пози

Зміст сновидінь залежить від пози, в якій спить людина, з`ясували учені з Університету Гонконгу. Так, еротичні сни частіше сняться тим, хто спить на животі.

У проведеному дослідженні взяли участь 670 студентів. Добровольці розповіли про те, в яких позах вони звикли спати і які сни частіше бачать. Виявилось, що ті, хто спить на животі, найчастіше бачать сни сексуального змісту і кошмари. Учені бачать пояснення в тому, що в такій позі дихати людині важко.

На утруднене дихання уві сні мозок найчастіше реагує або еротичними образами, або відчуттям переслідування і скутості. У останньому випадку людина бачить кошмарний сон.

В цілому, кожне 10-е сновидіння у людей носить сексуальний характер.

likar.info