На Гаваях акула відкусила руку у туристки з Німеччини

Акула відкусила праву руку у молодої туристки з Німеччини, яка відпочивала на Гавайських островах.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес, за даними місцевої влади, акула напала на 20-річну дівчину, коли вона купалася на пляжі острова Мауї - приблизно за 50 м від берега.

Потерпілу було доставлено в госпіталь, лікарі оцінили її стан як критичний.

Це вже сьомий напад акули на людину в гавайських водах у 2013 році і четвертий на пляжах острова Мауї.