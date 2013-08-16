Потужний землетрус стався в Новій Зеландії.

Його сила становила близько 7 балів за шкалою Ріхтера, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Епіцентр знаходився поблизу міста Седдона - за 100 км. від столиці - Велінгтона.

Слідом за першим поштовхом сталися й повторні. Їх магнітуда була трохи меншою.

Про жертви і потерпілих не повідомляється. У той же час у Велінгтоні було тимчасово зупинено рух міських електричок і автобусів, перервано мобільний зв`язок і подачу електроенергії в деякі райони міста.

У аеропорту оголошено про затримку ряду рейсів.

echo.msk.ru