Потужний землетрус стався в Новій Зеландії
11:27, 16 серпня 2013Зарубіжні новини
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Близько 7 балів за шкалою Ріхтера
Потужний землетрус стався в Новій Зеландії.
Його сила становила близько 7 балів за шкалою Ріхтера, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Епіцентр знаходився поблизу міста Седдона - за 100 км. від столиці - Велінгтона.
Слідом за першим поштовхом сталися й повторні. Їх магнітуда була трохи меншою.
Про жертви і потерпілих не повідомляється. У той же час у Велінгтоні було тимчасово зупинено рух міських електричок і автобусів, перервано мобільний зв`язок і подачу електроенергії в деякі райони міста.
У аеропорту оголошено про затримку ряду рейсів.
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