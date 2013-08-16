В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека
12:03, 16 серпня 2013Зарубіжні новини
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Прогноз на 16 - 20 серпня
16 - 20 серпня в Україні утримається надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, йдеться про Крим, південні, східні, Дніпропетровську, Кіровоградську області, більшість районів Полтавської області, місцями північ (крім Київщини) та Черкаську область, а також окремі райони Закарпаття і Прикарпаття.
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