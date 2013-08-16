Росспоживнагляд обстежує заводи Roshen

Росспоживнагляд обстежить заводи Roshen, після чого розпочнеться повернення кондитерських виробів з України на ринок РФ.

Як повідомляє РІА «Новости», про це голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко сказав журналістам після переговорів з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою Присяжнюком.

Росспоживнагляд наприкінці липня заборонив ввезення до РФ кондитерських виробів Roshen після того, як відібрав у торгових мережах Москви продукцію чотирьох фабрик компанії і виявив порушення щодо якості.

За словами Онищенка, Росспоживнагляд також акредитує п`ять українських лабораторій, які контролюватимуть якість продукції перед поставками до Росії.

Повернення проходитиме за тією самою схемою, що і в ситуації з українськими сирами, тобто на первинному етапі російською стороною контролюватиметься кожна партія, що надходить, пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Онищенко заявив про введення заборони на поставки до Росії продукції Roshen.

30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення у продукції Roshen бензапірену, який має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу РФ (ФМС) про заборону на поставки на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.

6 серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці. Перевірку якості виробів Roshen вже провели Білорусь, Молдова, Таджикистан і Казахстан, проте санітарні служби цих країн жодних порушень не виявили.