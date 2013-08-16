У Росії, як і раніше, - претензії до якості цукерок Roshen

Претензії до якості цукерок Roshen, виготовлених в Україні, у російської сторони, як і раніше, залишаються.

Як передає РІА «Новости», про це заявив голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко журналістам після переговорів із міністром аграрної політики і продовольства України Миколою Присяжнюком у Москві.

"Ті претензії, які на момент закриття (ринку РФ для ввезення цукерок Roshen) до якості були, вони залишилися", - сказав Онищенко.

Він нагадав, що 90% проб цукерок, які перевірив Росспоживнагляд, не відповідали заявленим на упаковці параметрам.

"Щодо липецького заводу (Roshen) у нас немає питань. Це гарантовано. Це говорить про те, що тут не хуліганять з технологією", - сказав голова Росспоживнагляду.

За його словами, на фабриці Roshen у Литві також практично не зафіксовано порушень щодо якості кондитерських виробів.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив про введення заборони на поставки до Росії продукції української корпорації Roshen.

30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення в кондитерській продукції Roshen бензапірену, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральній митній службі Росії (ФМС) про заборону на поставки на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.

6 серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці. Перевірку якості кондитерських виробів Roshen вже провели Білорусь, Молдова, Таджикистан і Казахстан, проте санітарні служби цих країн жодних порушень не виявили.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen («Рошен») - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen є дочірнім підприємством «Українського промислово-інвестиційного концерну» («Укрпромінвест», м. Київ).