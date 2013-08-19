У Японії стався землетрус
09:50, 19 серпня 2013Зарубіжні новини
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Загрози цунамі немає
Землетрус магнітудою 5,0 стався сьогодні в районі японського острова Хатідзьо в Тихому океані.
Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомило національне метеорологічне агентство Японії.
Інформація про потерпілих і руйнування не надходила. Загрози цунамі немає.
Епіцентр землетрусу знаходився на південь від Хатідзьо. Осередок залягав на глибині близько 10 км. під морським дном. Підземні поштовхи відчувалися в Токіо.
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