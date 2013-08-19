Ковток води допоможе думати швидше

Британські експерти вважають, що навіть незначне зневоднення може негативно впливати на розумову працездатність людини. І навпаки - ковток води допомагає нам думати швидше і ефективніше.

Дослідники з університету Західного Лондона (University of East London) і університету Весмінстера (University of Westminster) виявили, що люди, які перед проходженням інтелектуальних тестів випивали склянку води, справлялися зі своїм завданням швидше і краще учасників, що вирішували тести "на суху".

Цей ефект був найбільш виражений у тих учасників, які перед початком проходження тестів відчували спрагу - хотіли пити.

"Як саме вода і зневоднення впливають на інтелект людини, поки не ясно. Вода становить близько 80% вмісту головного мозку, тому вона, безсумнівно, важлива для його нормального функціонування", - розповідають дослідники на сторінках журналу Neuroscience.

Втім, автори роботи критично поставилися до власних результатів. "Можливо, спрага заважала добровольцям виконувати завдання правильно, відволікаючи їх і заважаючи зосередитися", - коментує дані випробувань доктор Керолін Едмондс (Caroline Edmonds), очолювала дослідження.