У Росії рівень води на річці Амур перевищив історичний максимум

Рівень води в річці Амур біля міста Хабаровська (Росія) перевищив історичний максимум, піднявшись до 647 сантиметрів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт регіонального управління МНС РФ.

У зв`язку з дощами і підвищенням рівня Амура в Хабаровському краю оголошено режим НС. Рівень води в річці біля Хабаровська опівдні (за місцевим часом) досягнув історичного максимуму в 642 сантиметри, відзначеного в 1897 році. У краї подтоплено 48 житлових будинків у чотирьох районах і Хабаровську, понад 4 тисячі дачних ділянок, пасовищ, сільгоспполя, сінокоси.

"На 17.00 хбр 18 серпня 2013 року рівень води в Амурі біля міста Хабаровська становив 647 сантиметрів (підняття на 7 сантиметрів)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозом, рівні води в Амурі 20-25 серпня біля Хабаровська можуть досягти позначок 650-700 сантиметрів, повідомляє відомство.