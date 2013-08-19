54-річна американка народила собі трьох онучок

Американка Сюзі Козека (Susie Koziek) народила двійню власних онучок. Її дочка і біологічна мати новонароджених Ешлі Ларкін (Ashley Larkin) була присутня в пологовому залі. Пологи були проведені за допомогою кесаревого розтину і пройшли без ускладнень.

53-річна мешканка штату Айова, мати чотирьох дітей, вже не вперше виступила в ролі сурогатної матері для власної дочки, яка не може мати дітей через легеневу гіпертензію. У червні 2011 року Козека народила старшу дочку Ешлі.

Екстракорпоральне запліднення відбулося в жовтні 2010 року в клініці Майо, ембріони близнюків були заморожені і імплантовані в матку Козека в листопаді 2012 року.

Обидві вагітності онуками, за словами літньої жінки, вона перенесла легко, вони нічим не відрізнялися від її минулих вагітностей.

Лікар клініки Майо Джені Дженсен, яка провела процедуру ЕКО, заявила, що жінка - зразковий кандидат для цієї процедури, тому що вона успішно перенесла попередні вагітності і в неї відмінне здоров`я.