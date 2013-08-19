Вчені створили принципово нові ліки від раку

Австралійські вчені створили новий лікарський засіб, який, як вони вважають, здатен зробити революцію в боротьбі з раковими захворюваннями. Про це заявив професор університету Нового Південного Уельсу (Сідней) Пітер Ганнінг.

В інтерв`ю телеканалу "9News" він розповів, що новий препарат впливає на відповідальний за клітинну архітектуру білок тропоміозин, тоді як ліки, що застососуютьс нині, руйнують інший аналогічний білок - актин.

"Одна з основних проблем полягає в тому, що актин, що міститься в уражених раком клітинах, практично нічим не відрізняється від актину в клітинах серцевого м`яза, - розповів учений. - У той же час ми виявили, що тропоміозин в ракових клітинах має зовсім інші характеристики , ніж тропоміозин в здорових клітинах організму ".

"Наш препарат викликає руйнування каркаса ракової клітини, причому цей процес протікає досить швидко", - пояснив Ганнінг, уточнивши, що здорові клітини залишаються неураженими. За його словами, проведені випробування показали, що ліки діють проти всіх видів ракових пухлин. "Нікому ще не вдавалося створити подібні ліки", - підкреслив учений.

Ганнінг розповів, що спочатку дослідження велися за допомогою комп`ютерних технологій. Медики з університету Нового Південного Уельсу змоделювали в цілому 25 тис варіантів ліків, і лише один з них виявився ефективним.

"В даний час нашим головним завданням є перейти в кінці 2014 року до випробування препарату на хворих нейробластомою (важко виліковної формою дитячого раку)", - зазначив учений.

Результати роботи медиків з Сіднея опубліковані в журналі "Кенсер рісерч" (Cancer Research).