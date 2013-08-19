У Китаї жертвами повені стали 90 осіб

Проливні дощі на північному сході і на півдні Китаю спричинили повені, в результаті яких загинули не менш як 90 осіб, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними китайських ЗМІ, тисячі людей залишили свої затоплені будинки: річки розмили береги і затопили населені пункти у трьох провінціях на північному сході країни.

Десятки осіб числяться такими, що зникли безвісти.

На півдні країни через повені припинено транспортне сполучення в провінції Гуандун, де минулого тижня проливні дощі також забрали життя 10 осіб.