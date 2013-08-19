Авокадо - "бальзам" на серце

Насамперед, авокадо вважається хорошим засобом захисту від хвороб серця і борцем проти підвищення рівня холестерину. Високий вміст жиру в ньому дає вам достатньо енергії, і це правильний вид жирів: мононенасичені жири, пишуть іноземні ЗМІ.

Авокадо багатий клітковиною і рослинними хімічними речовинами, так званы бета-ситостерини, які допомагають знизити рівень холестерину.. Вживання половинки плоду авокадо на день протягом трьох тижнів може значно знизити рівень ліпопротеїнів низької щільності, що входять до складу холестерину, при збереженні рівня ліпопротеїнів високої щільності. Деякі дослідники передбачають, що сердечники можуть скоротити ризик серцево-судинних захворювань на 10-20%, і рівень смертності на 4-8% при щоденному вживанні в їжу авокадо протягом трьох років.

Також вважається, що авокадо допомагає захистити людей від захворювань серця, знижуючи кров`яний тиск.. Банани теж називають рятівниками від серцевих хвороб, тому що вони багаті калієм, але авокадо містять в два з половиною рази більше калію. Вони також багаті магнієм, який знову-таки хороший для тиску.