Лимонний сік зміцнить нігті

Для зміцнення і оздоровлення нігтів в першу чергу потрібно правильно харчуватися. Для міцності нігтьової пластини у твоєму меню обов`язково повинні бути такі продукти, як сир, рослинні масла, овочі і обзятельно зелень (петрушка, кріп, салати, шпинат). А ще твоїм нігтикам стати міцнішим допоможуть живильні маски і ванночки, пишуть російські ЗМІ.

Оливкова олія + лимонний сік

Маска з лимонного соку і оливкової олії допоможе зміцнити твої нігті. Для цього на водяній бані злегка підігрійте 1 ст. ложку масла і змішай його з трьома краплями лимонного соку. Цю суміш нанеси на кінчики пальців і масажними рухами увітри в нігті. Обов`язково одягни бавовняні рукавички, щоб маска краще вбереться і залиш на ніч. Цю процедуру проводь 2 рази на тиждень.

Гліцерин + лимонний сік + рожева вода

Щоб відновити здоровий колір нігтьових пластин спробуй скористатися народним рецептом мазі з гліцерину, лимонного соку і рожевої води. Приготуй собі суміш з 1 ст. ложки гліцерину, 1 ст. ложки лимонного соку і 3 ст. ложки рожевої води. Змішай всі компоненти і втирай мазь в кінчики пальців 1 раз в день на ніч. Обов`язково одягай бавовняні рукавички - так мазь краще вбереться і ефект стане швидше помітний.