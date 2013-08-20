На "Фукусимі" стався витік води з радіонуклідами

Найбільший за весь час після аварії в 2011 році витік радіоактивної води стався на АЕС "Фукусима-1" - витекло 300 тонн води із вмістом стронцію-90 та інших радіонуклідів близько 80 мільйонів бекерелів на літр (при нормі 30 бекерелів на літр).

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Кіодо.

Напередодні оператор станції компанія ТЕРСО повідомила про виявлення калюж, рівень випромінювання в районі яких становив 100 мілізівертів на годину. У вівторок ТЕРСО підтвердила, що витік стався з цистерн, в яких зберігається забруднена вода, що використовувалася для охолодження реакторів.

Рівень води в тисячотонній цистерні, поряд з якою було виявлено калюжі, знизився до ранку вівторка майже на 3 метри. Об`єм витоку становить 300 тонн. Фахівцям станції вдалося зібрати близько чотирьох тонн води, що витекла з цистерни, решта води увійшла в землю. Оператор стверджує, що вода не потрапила в море.

За міжнародною класифікацією рівня аварій на АЕС інцидент відповідає першому рівню. Всього на АЕС зараз знаходиться 26 таких самих 1000-тонних цистерн. Витоки радіоактивної води з басейнів і цистерн, де зберігається радіоактивна вода, що накопичилася, переслідують ліквідаторів аварії на станції з весни цього року. Попередній витік води з 500-тонної цистерни із забрудненою водою стався в червні. Всього, включаючи нинішній, на АЕС сталося п`ять таких витоків.

Аварія на АЕС "Фукусима-1" сталася після землетрусу магнітудою 9,0 на північному сході Японії 11 березня 2011 року. Слідом за підземними поштовхами на узбережжя прийшла 14-метрова хвиля цунамі, яка затопила чотири з шести реакторів АЕС і вивела з ладу систему їх охолодження, що привело до серії вибухів водню, розплавлення активної зони. На першому і третьому блоках було пошкоджено дах. Аварія стала найбільшою за останні 25 років після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Сталися витоки радіації в атмосферу і морську воду.