Бутерброди, які не зашкодять фігурі

У сьогоднішньому зайнятому світі здорове харчування часто не вписується в напружений графік. Однак такі закуски, добре вгамовують голод і не шкідливі для фігури, пишуть іноземні ЗМІ.

Ти можеш приготувати їх дуже швидко і захопити із собою. Вони всі містять приблизно 200 калорій.

Перший варіант закуски

Тост з цільнозернового хліба. Зверху один шматочок бекону, нарізаний помідор і один шматочок нежирного сиру. Постав у мікрохвильовку на 1-2 хвилини, поки сир не розплавиться.

Другий варіант закуски

Невелика печена картопля з 2 столовими ложками знежиреного йогурту або майонезу. Посипати ароматною приправою.

Третій варіант закуски

Змішай 1/4 склянки холодного курчати або шматок курки з нарізаним виноградом без кісточок, 1/2 столовою ложкою насіння соняшнику, 1 столовою ложкою знежиреного йогурту або знежиреного майонезу і додай приправу карі. Загорни в тонкий лаваш.