Таджицько-афганський кордон закрито через холеру
12:08, 20 серпня 2013Зарубіжні новини
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Заразилися близько 2 тисяч осіб
Таджикистан тимчасово закрив кордон з Афганістаном через спалах холери на суміжній території. Епідемія почалася в двох кишлаках у провінції Бадахшан, за 150 км. від кордону з Гірсько-Бадахшанською автономною областю Таджикистану.
За даними МОЗ Афганістану, холерою заразилися близько 2 тисяч осіб, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
За рішенням Міністерства охорони здоров`я Таджикистану припинено діяльність контрольно-пропускних пунктів в Ішкашимі, Хорозі й Дарвазі.
У регіон терміново виїхала група таджицьких медиків, серед населення ведеться роз`яснювальна робота.
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