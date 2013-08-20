Таджицько-афганський кордон закрито через холеру

Таджикистан тимчасово закрив кордон з Афганістаном через спалах холери на суміжній території. Епідемія почалася в двох кишлаках у провінції Бадахшан, за 150 км. від кордону з Гірсько-Бадахшанською автономною областю Таджикистану.

За даними МОЗ Афганістану, холерою заразилися близько 2 тисяч осіб, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За рішенням Міністерства охорони здоров`я Таджикистану припинено діяльність контрольно-пропускних пунктів в Ішкашимі, Хорозі й Дарвазі.

У регіон терміново виїхала група таджицьких медиків, серед населення ведеться роз`яснювальна робота.

bbc.co.uk