Рудоволосі чоловіки менш схильні до раку

Нове дослідження співробітників Фінського інституту охорони здоров`я і Американського інституту онкологічних захворювань показало, що рудоволосі чоловіки на 54% менш схильні до розвитку раку простати, ніж блондини, шатени або брюнети. Фахівцям поки що не зовсім ясно, з чим пов`язаний подібний ефект. Одна з можливих причин - гени, що відповідають за пігментацію волосся, пише The Daily Mail.

Дослідження стартувало в кінці 1980-х рр. Учені спостерігали за 20 тис. чоловіків у віці 50-69 років. Експерти проаналізували медичні записи обстежуваних, зокрема їх цікавив колір волосся добровольців у віці 20 років. У результаті з`ясувалося, що у 1 тис. 982 чоловіків розвинувся рак простати.

Учені підкреслили, що рудий колір волосся був тільки у 1% випробовуваних, більш як 40% були шатенами. Вони вважають, що ген MC1R може допомогти в контролі ділення клітин і їх росту. Згідно зі статистикою, у всьому світі тільки 1-2% людей мають природний рудий колір волосся. У Шотландії рудоволосих налічиться 13%, в Ірландії – 10%, а в Англії – 6%. Попередні дослідження виявили, що рудий колір волосся впливає і на інші аспекти здоров`я.

Дослідження учених опубліковане в British Journal of Cancer.

korzonews.info