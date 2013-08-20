Горіхи можуть бути заражені сальмонелами
13:50, 20 серпня 2013Зарубіжні новини
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Небезпеки інфікування
Фахівці з FDA повідомляють про небезпеку інфікування сальмонельозом при вживанні горіхів.
Американські експерти повідомляють, що за останні 10 років почастішали спалахи сальмонельозу в США і Канаді унаслідок вживання різних сортів горіхів. Перевірки FDA показують, що сальмонелами заражені наступні види: мигдаль, фісташки, кеш’ю, волоські горіхи. Також - макадамія, кедрові і бразильські горіхи. Вважається, що зараження продукту відбувається при падінні на землю.
Таким чином, FDA підкреслюють необхідність ретельнішої перевірки подібних продуктів для запобігання спалахам сальмонельозу.
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