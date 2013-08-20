Аутисти мають усі шанси стати геніальними вченими

Якщо у дитини діагностовано аутизм, але не постраждав інтелектуальний рівень, він цілком може професійно займатися математикою. Вся справа в особливій схемі активації зони мозку, пов`язаної з розпізнаванням осіб і предметів, розповідає Меддэйлі.

Це було доведено на прикладі 18 дітей 7-12 років з аутизмом і 18 здорових дітей. У всіх дітей відзначалися вербальні навички та навички читання в рамках норми. Але у дітей з аутизмом були більш високі оцінки з математики. У ході вирішення математичних задачок вчені сканували мозок дітей.

У підсумку експерти виявили аномальну схему активності в вентрально-темпоральній потиличній корі. На думку вчених, потрібно фокусуватися на позитивних сторонах аутизму. Багато дітей з даним розладом мають видатні здібності. Крім математичної обдарованості, деякі можуть чітко пригадати конкретний день тижня в межах декількох років.