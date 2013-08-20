БАДи не рятують від змін у суглобах

Традиційно жінкам, які пережили менопаузу, призначають добавки з кальцієм і вітаміном D. Але вони марні з точки зору захисту суглобів і кісток, пише The Times of India. Роуван Члебовскі разом з колегами досліджував дане питання.

Учені зібрали групу з 1911 жінки, яким в довільному порядку призначали або плацебо, або карбонат кальцію з вітаміном D3 у щоденному дозуванні. При цьому оцінювався стан суглобів учасниць. В результаті суглоби боліли і розпухали у понад у 70% жінок з обох груп.

Через два роки аналіз не показав будь-яких істотних змін. Отже, добавки не працювали. Також відомо, що при настанні менопаузи у жінок кістки стають більш крихкими, і підвищується ризик розвитку остеопорозу. Згідно з офіційними даними ВООЗ, приблизно в 35% випадків травм йдеться про переломи кісток, зумовлені остеопорозом.