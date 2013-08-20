Польоти на значній висоті "дряпають" мозок

Пілоти страждають від хвороби професійних підводників, хоча самі не знають про це. Декомпресія залишає "подряпини" на білій речовині їх мозку.

У пілотів ВПС США, які проводять багато часу на висотах близько 9000 метрів, виявлені множинні пошкодження білої речовини головного мозку, що виникли, як вважають вчені, в результаті декомпресії - стану, подібного кесонної хвороби, якій піддаються підводники, опускаючись на великі глибини. Про результати дослідження, що виявив цей ефект, медики з Центру вивчення здоров`я Техаського університету повідомили в статті, опублікованій в журналі Neurology, друкованому органі Американської неврологічної академії.

Ушкодження білої речовини (провідних волокон) мозку виникають у людей досить часто і можуть бути викликані різними причинами - травмами, інфекцією, впливом певних хімікатів, проблемами з імунною системою і багатьма іншими факторами, які до цих пір невідомі. Ці "подряпини" головного мозку найчастіше залишаються непоміченими, але в принципі можуть призводити до різних неприємностей - від відсутності апетиту, головного болю і болю в шиї до проблем з пам`яттю, зором і рухом.

Ще одна можлива причина - декомпресія, в результаті чого можуть виникати пухирці, що "дряпають" мережу провідників між нейронами.

Саме цю причину і досліджували вчені Техаського університету.

Вони просканували магнітно-резонансним томографом мозок 102 військових льотчиків, які погодилися взяти участь у дослідженні, і 91 людину з контрольної групи, які до висотних польотів професійного відношення не мали. Вік добровольців коливався від 26 до 50 років, всі вони мали однаковий рівень освіти і однаковий стан здоров`я (близький до ідеального).

Результат приголомшив.

Кількість "подряпин" на білій речовині мозку пілотів в три рази перевищувала їх число у добровольців контрольної групи, і в середньому ці "подряпини" були в чотири рази більшими.

Крім того, якщо у членів контрольної групи ушкодження розташовувалися у фронтальній області головного мозку, то у льотчиків вони були поширені по всьому його об`єму.

Розкрита булаі ще одна загрозлива обставина - за оцінками техаської команди, ризик кесонної хвороби у військових льотчиків з 2006 року по теперішній час збільшився в три рази.

Стівен Макгір, перший автор статті в Neurology, вважає, що це, можливо, пов`язано із збільшенням кількості висотних польотів і їх тривалістю. У будь-якому випадку, вважає він, "висотна" кесонна хвороба повинна бути визнана професійною хворобою льотчиків.