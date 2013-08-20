Смартфони провокують розвиток хвороб очей

За даними окуліста Девіда Елламбі, з моменту виходу смартфонів на ринок в 1997 році число пацієнтів з короткозорістю збільшилося на 35%. У найближчі 10 років кількість дітей з короткозорістю може зрости на 50%, пише Business Standard.

Дослідження показало: люди тримають телефони на відстані всього 18-30 сантиметрів від обличчя. А ось газети і книги на відстані 40 сантиметрів. У зв`язку з цим можна говорити про короткозорість, спричиненою використанням мобільних пристроїв з моніторами.

"Люди повинні обмежувати час використування смартфонами. Також дуже важливо стежити за тим, щоб зовсім маленькі діти не користовувалися смартфонами. До речі, перебування на сонці гаьмує розвиток короткозорості", - констатує Елламбі .

За його словами, сучасне покоління дітей перебуває в особливій групі ризику щодо розвитку короткозорості, відомої також як міопія. Смартфони купують навіть маленьким дітям - з семирічного віку.