Японські діти хворіють на рак після аварії на АЕС у 2011 році

Щонайменше у 18 дітей з японської префектури Фукусима виявлено рак щитоподібної залози після аварії на однойменній АЕС у 2011 році.

Ще у 25 неповнолітніх виявлено ознаки цього захворювання, проте воно поки що не підтверджене, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на японські ЗМІ.

Кількість неповнолітніх з раком щитоподібної залози у Фукусимі збільшилася з лютого поточного року в шість разів. Проте, як зазначили в спеціальному комітеті при уряді префектури, на даний момент немає підтвердження, що виявлені випадки онкологічного захворювання були викликані дією радіації. "Ми маємо намір окремо вивчити кожний з випадків раку, щоб з`ясувати причини його виникнення", - заявив голова комітету Хокуто Хосі.

На цей час у префектурі Фукусима медичні обстеження на рак щитоподібної залози пройшли 210 тис. жителів віком до 18 років. Всього передбачається перевірити 360 тис. осіб. Щитоподібна залоза найбільшою мірою піддається дії радіоактивних ізотопів йоду, особливо уразлива вона у дітей і підлітків. За даними ООН, після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році рак щитоподібної залози було зафіксовано більш ніж у 6 тисяч осіб віком до 18 років.

Співробітники "Фукусими-1" почали відкачування радіоактивної води з наземної цистерни, з якої раніше стався витік.

За даними компанії-оператора станції "Токіо електрик пауер" /ТЕПКО/, вода продовжує витікати з резервуару, в якому залишилося ще близько 700 тонн рідини. Відкачавши її, фахівці ТЕПКО розраховують визначити ступінь пошкодження цистерни. Крім того, співробітники "Фукусими-1" мають намір обстежувати грунт під резервуаром, щоб з`ясувати, де скупчилася основна частина забрудненої води з тих 300 тонн, що витекли. Напередодні в ТЕПКО виключили вірогідність її прямого попадання в Тихий океан. Проте, не виключено, що вода, яка витекла з резервуару, може поповнити собою грунтові води під територією АЕС і підвищити вміст в ній радіоактивних речовин.

Витік зараженої води із спеціального сховища було виявлено 19 серпня. За даними ТЕПКО, вміст радіоактивних речовин у ній перевищує 80 млн. бекерелів на літр рідини при нормі в 150 бекерелів. У енергокомпанії зазначили, що цей витік став наймасштабнішим після того, як наприкінці 2011 року співробітникам "Фукусими-1" вдалося привести в стан холодної зупинки всі три проблемні реактори станції.