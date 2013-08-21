На «Фукусімі» підвищили рівень небезпеки

Японська влада підвищила рівень радіаційної небезпеки через витік щонайменше 300 тонн радіоактивної води в грунт із одного з резервуарів японської АЕС «Фукусіма». Витік тепер кваліфікується як серйозний інцидент третього рівня, повідомляє ВВС.

Раніше витік, виявлений в понеділок, оцінили як інцидент першого рівня, тобто найменш серйозний за міжнародною шкалою ядерних подій (INES), передає BBC.

За шкалою INES, у ядерних подій є сім рівнів небезпеки. Події першого-третього рівнів позначаються як «інциденти», тоді як для четвертого-сьомого рівнів використовується термін «аварія».

В останні місяці на «Фукусімі», сильно пошкодженій після землетрусу і цунамі в 2011 році, сталася серія витоків і перебоїв з енергією.

Як повідомляв «Ракурс», у липні компанія-оператор станції Tepco вперше визнала, що радіоактивні підземні води пробили бар`єр і потрапляють в море, але заявила, що вживаються заходи для припинення витоку.