Дітям-жертвам загрожують важкі захворювання
10:14, 21 серпня 2013Зарубіжні новини
0
Знущання мають тривалу дію
Відомо: діти-жертви знущань з боку однолітків частіше мають проблеми в школі, стикаються з депресією та хворобами. Але до недавнього часу вчені не досліджували довгограючий ефект знущань. Зайнятися цим вирішив Університет Варвіка, повідомляє Medical Daily.
Вчені спостерігали за групою 1420 дітей і підлітків. Перевірки проводилися в цілому 6 разів - у віці 9-16 років і 24-26 років. Учасників дослідження поділили на три підгрупи: жертви знущань, агресори і агресори, що були раніше були жертвами.
У результаті у останньої групи до 6 разів частіше діагностувалися серйозні недуги, включаючи психічні відхилення. Також колишні жертви нерідко курили. Звичайні жертви більш ніж в 2 рази частіше стикалися з аналогічними проблемами в дорослому віці. А ось на чистих агресорів ця ситуація впливала найменше.
Хоча в дитинстві вони страждали від проблем в сім`ї і психічних відхилень, самі по собі знущання не впливали на стан людини. У цих людей спочатку є антисоціальні нахили, і вони знають, як дістати іншого. Фахівці наголошують: зараз знущання носять витончений характер. Наприклад, приватне СМС може стати надбанням громадськості, або, зайшовши під ніком жертви, агресор почне ображати оточуючих, компрометуючи жертву.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter