Дітям-жертвам загрожують важкі захворювання

Відомо: діти-жертви знущань з боку однолітків частіше мають проблеми в школі, стикаються з депресією та хворобами. Але до недавнього часу вчені не досліджували довгограючий ефект знущань. Зайнятися цим вирішив Університет Варвіка, повідомляє Medical Daily.

Вчені спостерігали за групою 1420 дітей і підлітків. Перевірки проводилися в цілому 6 разів - у віці 9-16 років і 24-26 років. Учасників дослідження поділили на три підгрупи: жертви знущань, агресори і агресори, що були раніше були жертвами.

У результаті у останньої групи до 6 разів частіше діагностувалися серйозні недуги, включаючи психічні відхилення. Також колишні жертви нерідко курили. Звичайні жертви більш ніж в 2 рази частіше стикалися з аналогічними проблемами в дорослому віці. А ось на чистих агресорів ця ситуація впливала найменше.

Хоча в дитинстві вони страждали від проблем в сім`ї і психічних відхилень, самі по собі знущання не впливали на стан людини. У цих людей спочатку є антисоціальні нахили, і вони знають, як дістати іншого. Фахівці наголошують: зараз знущання носять витончений характер. Наприклад, приватне СМС може стати надбанням громадськості, або, зайшовши під ніком жертви, агресор почне ображати оточуючих, компрометуючи жертву.