Режим сну впливає на характер людини

У людей, схильних не спати ночами, частіше проявляються антисоціальні риси. "Хижацьку поведінку" і нічний спосіб життя можна пояснити з погляду еволюції, стверджують психологи.

Вчені припустили, що режим сну і неспання робить величезний вплив на характер людини. Зокрема, у людей, схильних не спати ночами, частіше проявляються антисоціальні риси типу макіавеллізм (ігнорування соціальної моралі, коли вона заважає досягти бажаного результату), психопатії (сором`язливість, нерішучість, невпевненість у собі) і нарцисизму (виключної самозакоханості).

Такий висновок зробили дослідники з Університету Західного Сіднея на підставі аналізу особистостей 250-ти студентів.

Більшість злочинів відбуваються саме вночі, крім того, різні сумнівні вчинки типу грубого флірту теж трапляються в основному ночами. Схожим чином поводяться хижі тварини - сови і кішки. Отже, можна припустити, що антисоціальна, "хижацька поведінка" і нічний спосіб життя можна пояснити теорією еволюції, зазначив керівник дослідження.

Правда, поки що залишається неясним, де причина, а де слідство. Цілком можливо, що саме негативні риси особистості призвели до переваги не спати вночі, а не навпаки.