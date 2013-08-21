Ізраїль почав термінову ревакцинацію від поліомієліту

В Ізраїлі почалася загальнонаціональна кампанія по боротьбі з вірусом поліомієліту, метою якої є ревакцинація всіх дітей віком до 9 років. Таке рішення влада країни ухвалила, після того як була виявлена ​​рідкісна форма цього вірусу, повідомляє Associated Press.

. Дані заходи були зроблені після того, як штам вірусу був виявлений у стічних водах на півдні Ізраїлю в червні цього року. Країною походження вірусу експерти вважають сусідній Єгипет. Ітамар Гротто (Itamar Grotto), начальник служби громадської охорони здоров`я Ізраїлю, оголосив, що кампанія розпочата в неділю, пише Медпортал . Дані заходи були зроблені після того, як штам вірусу був виявлений у стічних водах на півдні Ізраїлю в червні цього року. Країною походження вірусу експерти вважають сусідній Єгипет.

Останній випадок поліомієліту в Ізраїлі був зареєстрований в 1988 році. Потім вірус не виявлявся, і в 2005 МОЗ вирішило щепити дітей полегшеними варіантами вакцини. Тому ті мешканці країни, кому зараз дев`ять і менше років, можуть заразитися.

Клінічних випадків захворювання, що ведуть до паралічу або смерті, поки в Ізраїлі не зафіксовано, проте, в країні виявлено кілька дітей-носіїв вірусу. Поліомієліт носить характер епідемії лише в трьох країнах у світі: Пакистані, Нігерії та Афганістані.