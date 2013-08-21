На східне узбережжя США масово викидаються дельфіни

Американські вчені б`ють на спалах у зв`язку з незвичайно високою смертністю дельфінів на східному побережжі США.

У штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Делавер, Меріленд і Вірджинія за поточний рік на пляжах виявлено 228 мертвих дельфінів, повідомляє NEWSru.

Дельфіни загинули після того, як із невстановлених причин викинулися на берег, повідомляє CNN.

У Національному управлінні США з дослідження океанів і атмосфери заявили, що ці дані у багато разів перевищують середньорічні показники і є максимальними за останні 26 років. Наприклад, за весь 2012 рік було знайдено 111 дельфінів, які викинулися на берег і загибли, передає ІТАР-ТАСС

В управлінні вважають за необхідне провести спеціальне розслідування, оскільки те, що відбувається, може бути частиною "більш серйозної екологічної проблеми, яка представляє ризик для здоров`я і благополуччя людей".

Опинившись на березі, дельфіни вже не можуть повернутися в океан без сторонньої допомоги і вмирають впродовж кількох годин. Як правило, на сушу викидаються лише старі, хворі або поранені особини.

Вчені припускають, що аномальна поведінка тварин може бути пов`язана з інфекцією. "У зв`язку зі швидким зростанням кількості дельфінів, які викинулися на берег, в останні два тижні, а також тим, що мертвих тварин знаходять на великій території, найбільш вірогідною причиною є інфекція, проте ми розглядаємо й інші можливості, - заявив представник Національного управління США з дослідження океанів і атмосфери. - Проводяться аналізи зразків тканин дельфінів, щоб встановити, чи були вони на щось хворі".