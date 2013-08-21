Брокколі захищає від раку
14:33, 21 серпня 2013Зарубіжні новини
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Вживайте 2-3 рази на тиждень
Нещодавні дослідження Норіджського Інституту харчових продуктів у Великій Британії виявили, що в брокколі міститься речовина, що має позитивний вплив на мітохондрії і збільшує тривалість життя. Це - сульфорофан, який рятує від ряду онкологічних захворювань, зокрема від раку молочної заложи і раку простати.
У експерименті брали участь 19 добровольців, які повинні були щодня включати в свій звичайний раціон по три суцвіття броколі, що становило 400 г овоча на тиждень. Учасники іншої групи замість брокколі вживали горох.
Дослідження аналізу крові після тижневої дієти з брокколі показало поліпшення обміну речовин.
Для того, щоб зберегти здоров`я і добре самопочуття, вчені рекомендують обов`язково включати в харчовий раціон брокколі. Достатньо вживати цей корисний овоч два-три рази на тиждень.
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