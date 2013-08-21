Ступінь небезпеки на АЕС «Фукусіма-1» підвищили

Сьогодні вранці викиду радіоактивної води на японській АЕС «Фукусума-1» присвоїли третій рівень небезпеки за міжнародною шкалою, назвавши його «серйозним інцидентом».

Як повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на Японську атомну агенцію, викид радіоактивної води на «Фукусумі-1», якому раніше було присвоєно перший рівень небезпеки, серйозніший, ніж вважали раніше.

Напередодні оператор АЕС повідомив про викид у ґрунт 300 тонн радіоактивної води з одного з резервуарів.

На початку серпня в органі ядерного регулювання Японії заявили, що ситуація на цій АЕС, яка зазнала аварії внаслідок цунамі після землетрусу у березня 2011 року, знову аварійна.

АЕС була пошкоджена після землетрусу і цунамі, через що вийшли з ладу системи охолодження. Це призвело до перегріву реакторів і відпрацьованого палива, вибухів накопиченого водню, плавлення активних зон трьох із шести реакторів і певного викиду радіоактивних речовин назовні. Через це десятки тисяч людей були змушені залишити свої домівки. «Фукусіму-1» закрили, проте проблеми не припинилися.

radiosvoboda.org