МАГАТЕ готове надати допомогу Японії

МАГАТЕ продовжує уважно стежити за станом японської АЕС "Фукусіма-1", де напередодні стався витік радіоактивної води, і готове надати необхідну допомогу у вирішенні проблеми.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес, компанія-оператор аварійної АЕС "Фукусіма-1" напередодні заявила про найбільший за весь час після аварії 2011 року витік радіоактивної води з АЕС "Фукусіма-1".

За даними компанії, рівень випромінювання в районі витоку, обсяг якого оцінюється в 300 тонн води, становив 100 мілізівертів на годину.

"Влада Японії інформує нас про ситуацію на АЕС, і експерти відомства уважно стежать за цими повідомленнями. МАГАТЕ ставиться до цієї проблеми дуже серйозно, і готове надати допомогу, якщо буде потрібно", - повідомила представник МАГАТЕ Джілл Тюдор.

Японський ядерний регулятор спочатку присвоїв інциденту перший, найнижчий із семи, рівень небезпеки за міжнародною шкалою ядерних подій INES, проте в ході засідання комітету, що відбулося у середу, було внесено пропозицію про його підвищення, враховуючи обсяги витоку і рівень радіаційного випромінювання. Остаточне рішення буде ухвалене після проведення консультацій з МАГАТЕ, куди вже було направлено відповідне повідомлення.