Каша - найкорисніший сніданок

Тарілка каші з цілісного зерна, регулярно яку з’їдати на сніданок, допомагає знизити ризик хвороб серця і діабету. Результати нового дослідження представив професор Стефан Лілліойя з Дослідницького інституту Іллаварра, пишут ь іноземні ЗМІ.

Він проаналізував 11 досліджень за 10-літній період, присвячених вивченню впливу цільнозернових продуктів на здоров`я людей. Аналіз даних показав, що 40-50гр цільного зерна щодня є профілактикою багатьох хронічних захворювань.

Для порівняння, в тарілці каші знаходиться близько 45гр цільного зерна. У стравах із очищених зерен поживна цінність значно нижче. Дослідження показало, що тільки 20% людей вживають злаки в достатній кількості.

Автор дослідження пояснив, що цільні зерна багаті клітковиною, вітамінами, мінеральними речовинами, білками і феруловою кислотою (антиоксидантом).