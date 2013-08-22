В Італії зафіксовано спалах пташиного грипу

В Італії вперше за останні вісім років зафіксовано спалах пташиного грипу. Вогнище розташовується в області Емілія-Романья, на північному сході країни.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, півмільйона курей знищено на птахофермі в околицях Мордано (провінція Равенна). За кілька днів до того аналогічну "зачистку" було проведено на фермі в Остеллато (район Феррари), де було забито 128 тисяч несучок. Обидва господарства належать одній фірмі-виробникові "Сан Паоло".

Посилено ветеринарний контроль на місцях, проведено дезинфекцію, оголошено карантин в радіусі 10 км навколо підприємств.

Йдеться про вірус H7 типу А, повідомляють експерти Національного зоопрофілактичного інституту. Відомості підтверджені міністерствами охорони здоров`я і сільського господарства Італії і їх передано відповідним інстанціям Євросоюзу. Наголошується на оперативності вжитих заходів і особливо на тому факті, що випадків зараження людей не помічено. Створено міжвідомчу комісію.

За даними фахівців, основним джерелом інфікування людей вірусом може бути тісний контакт з мертвою або хворою птицею, а також їх екскрементами. Важлива інформація для туристів: враховуючи, що ніде не було відмічено передачі вірусу від людини людині, поїздки в зони, де відбуваються спалахи хвороби серед свійської птиці, не становлять підвищеного ризику для людей, які здійснюють такі поїздки. Але це за умови, що вони не відвідують ринки живої птиці чи парного м`яса, ферми й інші місця, де може відбутися контакт з хворою птицею.