Кориця - спеція для настрою
Покращує роботу головного мозку
Кориця вважається однією з досить популярних приправ. Її вважають за краще використовувати окремо або в поєднанні з численними продуктами харчування. Кориця є не тільки смачним, але і корисним засобом. Цій приправі приписують численні цілющі властивості. Їй під силу впоратись зі збоями в роботі організму людини, пишуть іноземні ЗМІ.
Кориця здатна:
- покращувати настрій;
- приводити в норму зорову пам`ять;
- відновлювати процес кровотворення;
- покращувати роботу головного мозку.
Кориця – для схуднення
Але особливий інтерес, на думку дієтологів, є можливість використовувати корицю для схуднення. Не випадково корицю для схуднення включають до складу численних дієт. Нерідко вона стає складовою в дієтичних програмах, які передбачають обмеження солі і цукру. Настільки часте використання кориці для схуднення ґрунтується на тому, що приправа не тільки позитивно впливає на роботу всіх органів в організмі, але і очищає організм людини від скупчилися тут шлаків і токсинів.
Таким чином, дієтологи роблять висновок: при використанні кориці для схуднення мінімальні ризики для організму.. Важливо також і те, що кориця, використовувана для схуднення, здатна благотворно впливати на роботу шлункового кишкового тракту. Це дозволяє нормалізувати процес травлення. В результаті покращується всмоктування їжі, у прискореному темпі виводяться переварені харчові продукти. Кориця позитивно впливає на роботу нирок. А правильне функціонування нирок – прямий шлях до схуднення.