Кориця - спеція для настрою

Кориця вважається однією з досить популярних приправ. Її вважають за краще використовувати окремо або в поєднанні з численними продуктами харчування. Кориця є не тільки смачним, але і корисним засобом. Цій приправі приписують численні цілющі властивості. Їй під силу впоратись зі збоями в роботі організму людини, пишуть іноземні ЗМІ.

Кориця здатна:

- покращувати настрій;

- приводити в норму зорову пам`ять;

- відновлювати процес кровотворення;

- покращувати роботу головного мозку.

Кориця – для схуднення

Але особливий інтерес, на думку дієтологів, є можливість використовувати корицю для схуднення. Не випадково корицю для схуднення включають до складу численних дієт. Нерідко вона стає складовою в дієтичних програмах, які передбачають обмеження солі і цукру. Настільки часте використання кориці для схуднення ґрунтується на тому, що приправа не тільки позитивно впливає на роботу всіх органів в організмі, але і очищає організм людини від скупчилися тут шлаків і токсинів.

Таким чином, дієтологи роблять висновок: при використанні кориці для схуднення мінімальні ризики для організму.. Важливо також і те, що кориця, використовувана для схуднення, здатна благотворно впливати на роботу шлункового кишкового тракту. Це дозволяє нормалізувати процес травлення. В результаті покращується всмоктування їжі, у прискореному темпі виводяться переварені харчові продукти. Кориця позитивно впливає на роботу нирок. А правильне функціонування нирок – прямий шлях до схуднення.