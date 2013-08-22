Радіоактивна вода з "Фукусіми-1" могла потрапити в океан

Компанія TEPCO, що управляє аварійною АЕС "Фукусіма-1" на північному сході Японії, не виключила вірогідності попадання в океан радіоактивної води, що витекла з одного із сховищ, передає РІА «Новости».

За словами представників компанії, ознаки радіоактивного забруднення були виявлені на одному з дренажних каналів, що ведуть від сховищ з радіоактивною водою у бік берегової лінії.

Фахівці не виключили, що частина радіоактивної води, витік якої був виявлений напередодні, могла піти в океан через грунт. Проте офіційного підтвердження даного факту наразі не оприлюднено.

Цей витік став найбільшим після аварії АЕС у 2011 році. За даними управляючої компанії, рівень випромінювання в районі витоку становив 100 мілізівертів на годину. Обсяг витоку оцінюється в 300 тонн. Вода містить стронцій-90 та інші радіонукліди в кількості 80 мільйонів бекерелів на літр (при нормі 30 бекерелів на літр).

Відсутність у цистерні приладу для вимірювання рівня води могла стати вірогідною причиною, через яку своєчасно виявити витік не вдалося. На даний час фахівці TEPCO проводять перевірки решти 350 аналогічних сховищ на наявність можливих витоків.

Японський ядерний регулятор спочатку присвоїв інциденту перший рівень небезпеки за шкалою INES. Проте в ході засідання комітету, що відбулося в середу, фахівці заявили, що подія відповідає третьому рівню небезпеки, враховуючи обсяги витоку і рівень радіаційного випромінювання. За словами експертів, остаточне рішення про підвищення рівня небезпеки за шкалою INES буде ухвалене після консультацій з МАГАТЕ.